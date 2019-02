Des chercheurs recréent le tout premier navigateur de l'histoire du web

Des chercheurs du CERN ont recréé ce navigateur à l'occasion des 30 ans d'internet.

Le web fête ses 30 ans et pour l'occasion, des chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ont décidé de recréer le tout premier navigateur World Wide Web. C'est dans cette organisation, installée à la frontière franco-suisse, que le premier navigateur web vit le jour en 1990. Ce navigateur ne pouvait alors fonctionner que sur un ordinateur de l'époque, appelé NeXT.

Trente ans plus tard, lors d'un hackathon organisé au CERN, les chercheurs ont trouvé la possibilité de faire fonctionner ce navigateur sur n'importe quel ordinateur contemporain. Une police de caractères bien caractéristique, pas d'images ni de couleurs, une mise en page réduite au strict minimum... De quoi se souvenir que le web a beaucoup évolué.

#Web30

Des développeurs ressuscitent le premier navigateur web lors d’un hackathon



https://t.co/4mdErc3o1c pic.twitter.com/Co3nqUOJWD — CERN en français (@CERN_FR) 22 février 2019

Les chercheurs ont partagé leur navigateur grâce au langage JavaScript, ce qui permet à tout internaute de l'utiliser dans son navigateur habituel. Il suffit pour cela de se rendre sur l'adresse https://worldwideweb.cern.ch/browser/. Pour entrer une adresse, il faut cliquer sur "Document" puis "Open from from document reference" et enfin renseigner l'URL de votre choix. Vous pourrez ainsi voir à quoi le site de franceinfo aurait ressemblé dans ce navigateur d'un autre temps.