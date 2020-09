VIDEO. "Les gens doivent reprendre le contrôle" : l'inventeur de l'iPhone reconnaît qu'il a créé un monstre

"Vous savez, parfois je me réveille en me disant que ce que j'ai créé, je veux que ce soit bien utilisé, et pas que ça détruise des familles, voire la société entière." Depuis l'arrivée des applications conçues pour nous scotcher à nos écrans, il pense que son invention est devenue source d'addiction. Dépassé par sa créature, l'un des pères de l'iPhone appelle dans "Envoyé spécial" à se battre collectivement contre "la bête".