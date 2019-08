Apple promet un million de dollars à quiconque parviendra à pirater un iPhone

La firme américaine propose cette récompense conséquente aux hackers qui détecteront des failles de sécurité sur ses produits.

Un million de dollars pour dénicher les failles de sécurité de l'iPhone. Apple a annoncé lors de la conférence Black Hat à Las Vegas (Etats-Unis), jeudi 8 août, qu'elle offrait cette importante récompense à quiconque était capable de pirater le système iOs sans nécessiter un seul clic de la part du propriétaire de l'appareil. L'objectif est de permettre à la firme de Cupertino de corriger les éventuelles vulnérabilités de ses smartphones et d'éviter qu'elles ne soient exploitées par des individus malveillants, indique le site spécialisé TechCrunch (en anglais).

Lancé en 2016, le programme de prime au bug d'Apple était jusqu'ici de 200 000 dollars et réservé à des experts choisis par l'entreprise. Mais le géant de la tech a décidé de considérablement augmenter la récompense promise et d'ouvrir la chasse aux failles de sécurité à tous ceux qui souhaitent participer. Les hackers qui parviendront à détecter une vulnérabilité dans les logiciels pré-installés avant le lancement du systême d'exploitation obtiendront un bonus de 50%, précise TechCrunch. Apple a par ailleurs annoncé l'extension de ce programme de récompense à d'autres produits, dont les systèmes d'exploitations de ses ordinateurs, Apple Watch et Apple TV.