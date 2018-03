Apple demande à pouvoir utiliser des emojis représentant des personnes handicapées

La firme américaine a demandé au Consortium unicode, sorte de "bureau des émojis", l'autorisation de mettre à disposition des utilisateurs de ses produits des émojis en rapport avec le handicap.

Plus de personnages féminins en train de réaliser des activités physiques, des couples de même sexe, des couleurs de peau diverses et nuancées... Au fil des ans, les émojis deviennent de plus en plus inclusifs, tentant de représenter le monde dans toute sa diversité. Vendredi 23 mars, Apple fait un nouveau pas dans cette direction. Selon le site emojipedia, la firme américaine a fait part de sa volonté de mettre à disposition de ses usagers des émojis montrant des personnes en situation de handicap.

In addition to a guide dog emoji, new characters for people walking with a probing cane are proposed. These would likely support genders and skin tones if approved. pic.twitter.com/NSEAHQYSlF — Emojipedia (@Emojipedia) March 23, 2018

Pour créer ces personnages qui viendront peut-être bientôt égayer vos textos, Apple a fait appel à des associations et fondations travaillant avec des personnes aveugles, sourdes ou encore atteintes d'infirmité motrice cérébrale, précise Mashable (lien en anglais). Le résultat : 13 nouveaux emojis parmi lesquels figurent un chien guide, l'émoji "biceps" en version prothèse, ou encore des personnages dans différents types de fauteuils roulants. Chaque personnage sera par ailleurs décliné dans différentes couleurs de peau.

Apple a soumis cette proposition au Consortium unicode, l'organisation privée à but non-lucratif qui développe les émojis, poursuit Mashable.

Manual wheelchair and mechanized wheelchair options are included in this proposal pic.twitter.com/oVD7qEoFHl — Emojipedia (@Emojipedia) March 23, 2018

New: Apple has submitted a proposal to Unicode for accessibility emojis including people in wheelchairs, service dogs, and prosthetic limbs. If approved, they'll be on phones next year https://t.co/ic87QRkDpj pic.twitter.com/d7NISQR0me — Emojipedia (@Emojipedia) March 23, 2018