Monoprix sera le premier distributeur français à proposer ses produits sur Amazon

Une grande partie de l'offre de Monoprix, surtout l'alimentaire, va être proposée sur la plateforme numérique du géant américain.

Voilà une nouvelle qui va chambouler le monde de la grande distribution. Monoprix et Amazon s'allient, annoncent les deux enseignes dans un communiqué commun. Entre 5 000 et 10 000 références de la marque de distribution française, principalement de l'alimentaire, seront disponibles d'ici quelques mois sur le site du leader mondial du e-commerce. Le service devrait d'abord être proposé à Paris et dans sa région. "Les produits alimentaires Monoprix seront disponibles sur l’application et sur le site Amazon Prime Now au travers d’une boutique virtuelle dédiée", indiquent les deux enseignes.

Des discussions ont eu lieu avec les grandes enseignes françaises mais c'est donc Monoprix qui l'a emporté. "Tout le monde a tenté de travailler avec Amazon mais c'est Monoprix qui l'emporte. Il s'agit d'un partenariat entre nos deux marques", affirme à Europe 1 Régis Schultz, le président de Monoprix. Avec 800 magasins répartis dans 250 villes françaises, Monoprix espère grâce à ce partenariat conquérir de nouveaux clients. "Il vaut mieux travailler avec eux et offrir le meilleur aux clients. C'est cela notre but", explique-t-on du côté de la marque française.