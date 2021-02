Amazon : Jeff Bezos, fondateur du groupe, va céder son rôle de directeur général

L'ancienne première fortune mondiale gardera un pied dans Amazon mais se consacrera davantage à ses causes caritatives, à Blue Origin et au "Washington Post", qu'il détient.

Jeffrey Preston Bezos passe la main. Le fondateur d'Amazon a annoncé, mardi 2 février, qu'il céderait le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne au troisième trimestre de cette année, tout en restant président de son conseil d'administration. Son successeur sera Andy Jassy, actuel chef d'Amazon Web Services, la branche de cloud du groupe, qui est l'une des plus profitables.

"Je resterai engagé dans les grandes décisions d'Amazon", a écrit Jeff Bezos dans une lettre à ses employés, tout en ayant "le temps et l'énergie" pour se concentrer sur ses oeuvres philanthropique (le Day One Fund et le Earth Fund), sa société aérospatiale Blue Origin et le quotidien The Washington Post, dont il est propriétaire.

Amazon sort largement renforcé d'une année de pandémie qui a fait exploser le commerce en ligne et les besoins d'informatique à distance (cloud). Son bénéfice net a doublé au quatrième trimestre 2020, à 7,2 milliards de dollars. Jeff Bezos était jusqu'à peu l'homme le plus riche du monde, avant d'être dépassé par Elon Musk, patron de Tesla, selon les calculs de l'agence Bloomberg.