Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, annonce la création d'un fonds de deux milliards de dollars pour les communautés défavorisées

Ce fonds doit financer des organisations caritatives qui aident des familles pauvres à se loger, ainsi que des crèches.

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et homme le plus riche du monde, a annoncé, jeudi 13 septembre, la création d'un fonds doté, "pour commencer", de deux milliards de dollars (plus de 1,7 milliard d'euros) pour aider les plus défavorisés. Le Bezos Day One Fund va financer des organisations caritatives déjà établies qui aident les familles sans-abri à trouver un logement. Il va également subventionner un nouveau réseau de crèches à but non lucratif dans des communautés défavorisées, explique l'homme d'affaires.

Il y a un an, Jeff Bezos avait lancé un appel aux idées sur la façon dont il pourrait utiliser sa fortune, estimée à plus de 160 milliards de dollars. En 2017, il avait déjà donné 33 millions de dollars à un fonds décernant des bourses d'études aux "Dreamers", ces jeunes sans-papiers entrés enfants clandestinement aux Etats-Unis avec leurs parents. Il a également financé la recherche contre le cancer, ainsi que Princeton, son ancienne université.