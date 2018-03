Bezos (Amazon) le plus riche du monde, Arnault (LVMH) 4e

Chaque seconde, il gagne l'équivalent de 2 850 euros. Le patron d'Amazon Jeff Bezos devient l'homme le plus riche de la planète avec une fortune à douze chiffres : 112 milliards de dollars. Il détrône le fondateur de Microsoft Bill Gates et ses 90 milliards de dollars. L'homme d'affaires Warren Buffet complète le podium avec 84 milliards de dollars.

Un classement Forbes dominé par les Américains. Mais les Français sont bien placés. C'est la deuxième nation la mieux représentée. Cette année, 29 milliardaires français sur 40 ont vu leur gain augmenter. Mention spéciale pour Bernard Arnault, 4e fortune mondiale et première fortune de France et d'Europe. En un an, la richesse du patron de LVMH a bondi de 71% pour atteindre 72,2 milliards de dollars. La moyenne d'âge des milliardaires français est de 69 ans et leur fortune cumulée représente plus de la moitié des recettes de l'État français en 2017.

