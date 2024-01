Un jour en France : les agriculteurs manifestent leur colère en Haute-Garonne

Dans le bassin d'Arcachon, les cabanes à huîtres ont rouvert, trois semaines après les intoxications ayant causé leur fermeture. En Haute-Garonne, des agriculteurs manifestent, tandis que la Côte d'Azur a simulé une alerte pour être parée face au risque de tsunami.

Voilà trois semaines que les cabanes à huîtres du bassin d'Arcachon étaient fermées, après les intoxications à répétition après les fêtes. Vendredi 19 janvier au matin, les premiers clients sont de retour. Un d'entre eux évoque "un acte de solidarité", après cette longue fermeture. Une enquête est toujours en cours après plusieurs plaintes de consommateurs contaminés.



En colère, les agriculteurs promettent un blocus illimité, à Carbonne, en Haute-Garonne. Depuis mardi, ils bloquent une partie de l'autoroute A64 avec leurs bottes de foin. "On ne nous écoute pas, la seule chose qu'on nous dit, c'est d'attendre. On ne peut plus attendre. (...) On nous a promis, en novembre, des aides. On ne les a toujours pas", déplore un éleveur de bovins.

Simulation d'une alerte tsunami dans le Sud-Est



Vendredi matin, à Antibes (Alpes-Maritimes), une simulation à l'alerte tsunami a été menée. Elle était organisée dans neuf départements du littoral, où la menace existe bel et bien. Le dernier tsunami sur la Côte d'Azur remonte à 1979. Onze personnes avaient été tuées.