Infographies Rentrée universitaire : Lyon désormais parmi les dix villes les plus chères pour les étudiants, avec Paris et Nice, selon l'Unef

Rentrée universitaire : Lyon désormais parmi les dix villes les plus chères pour les étudiants, avec Paris et Nice, selon l'Unef

Le Top 5 des villes les plus chères pour les étudiants concentre Paris et l'Île-de-France avec un coût moyen de plus de 1 100 euros par étudiant contre la ville la moins chère, Le Mans, où ils déboursent 850 euros par mois.

Lyon fait son entrée dans le top 10 du classement des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante, à la 9ème place, selon l'Unef. Le syndicat a dévoilé lundi 22 août l'édition 2022 de ce classement, dans lequel figurent les 47 plus importantes villes universitaires de France métropolitaine.

>> Inflation : le coût de la vie augmente plus vite pour les étudiants que pour la moyenne des Français, selon l'Unef

Sur les 10 villes classées les plus chères pour les étudiants, huit sont situées en Île-de-France. Paris, Nanterre et Saint-Denis sont ainsi sur le podium. La ville universitaire la plus onéreuse de France, hors région parisienne, est Nice, à la 7ème place. La moins chère sur tout le territoire métropolitain est Le Mans.

À Paris, un étudiant débourse en moyenne, en 2022, 1 332,52 euros par mois pour vivre (+4,33%). À Nice, c'est 1 113,73 euros (+4,58%) et 850,44 euros (+5,79%) au Mans. Le coût de la vie étudiante a augmenté dans 46 villes sur 47, note l'Unef. Cette augmentation est même supérieure à l'inflation dans 20 villes sur 47. En juillet, la hausse des prix à la consommation en France s'est accélérée pour atteindre 6,1%, a confirmé l'Insee le 12 août.

Les cinq villes où le coût de la vie étudiante a le plus fortement augmenté sont, dans l'ordre, Angers (+11,42%), Brest (+11,40%), Perpignan (8,39 %), Metz (8,32%) et Chambéry (8,03%). "Des villes de taille moyenne qui voient le montant des loyers exploser", explique l'Unef. Pour l'organisation, "c’est notamment dû au fait que de plus en plus de personnes s’installent dans des villes de taille moyenne suite à l’épisode Covid que nous venons de vivre". Autre explication : "L’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur, qui crée une demande de logement plus importante".

De manière générale, le coût de la vie pour les étudiants augmente de 6,47% en 2022, souligne l'Unef. Concrètement, cela représente près de 36 euros de dépenses supplémentaires par mois pour un étudiant. En cause notamment, "l'inflation due à la crise ukrainienne". Les loyers ont aussi augmenté dans 38 villes sur 47. L'année dernière, le coût de la vie pour les étudiants avait augmenté de 2,5%.