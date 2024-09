Info franceinfo Rentrée scolaire : il manque au moins un professeur dans 56% des collèges et des lycées français, selon une étude du Snes-FSU

Il manque au moins un professeur dans 56% des collèges et des lycées français lors de cette rentrée scolaire, selon une enquête réalisée par le syndicat des enseignants du second degré, le Snes-FSU, que franceinfo a pu consulter vendredi 6 septembre.

Selon cette étude, réalisée entre le 30 août et le 5 septembre auprès de 893 établissements français, il manque au moins un professeur dans plus d'un établissement sur deux en moyenne, cette dernière variant en fonction des académies.

Ainsi, dans l’académie d’Amiens, il manque au moins un professeur dans 21% des établissements, tandis que dans l’académie de Normandie, il manque au moins un professeur dans 43% des collèges et lycées. Parmi les académies les plus touchées, on peut trouver celle de Versailles et Lyon, avec respectivement 72% et 68% des établissements dans lesquels il manque au moins un professeur, mais aussi Créteil avec 63%.

Incertitude sur les remplacements

"À ce stade, rien n’assure que les remplacements en cours d’année seront assurés", écrit le Snes-FSU dans la présentation de son étude. "Dans les disciplines, on note un grand nombre de postes de professeurs de français non pourvus, mais également en maths et dans une moindre mesure de langues vivantes, technologie, éco-gestion." "La pénurie touche aussi d’autres personnels que les enseignants. Pour les AESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap), notre enquête a ainsi recensé 17% de collèges et lycées où il manque au moins une AESH", écrit également le syndicat.

Il y a des professeurs devant les classes "dans l'immense majorité des situations" pour la rentrée scolaire, malgré les difficultés de recrutement d'enseignants, a assuré lundi la désormais ancienne ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet, sans exclure des absences "ici et là".