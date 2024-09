Franceinfo s'est procuré les chiffres d'un indicateur de l'Education nationale qui permet au ministère d'évaluer les moyens attribués aux établissements.

C'est l'indicateur qui permet aux spécialistes de mesurer les moyens donnés à un établissement par l'Etat, pour assurer les cours obligatoires, les options, les enseignements de spécialité ou les classes en demi-groupes. Le "H/E", pour "heures par élève", est calculé à partir des dotations horaires globales, attribuées par l'Etat, correspondant au volume horaire de cours qu'un établissement peut assurer chaque semaine. Plus le H/E augmente, plus cela traduit de bonnes conditions d'enseignement.

Au niveau national, le H/E du second degré, public et privé confondus, s'élevait à 1,32 heure par élève à la rentrée 2023, d'après le ministère de l'Education. Cela signifie que pour 100 élèves, 132 heures d'enseignement sont mobilisées. Mais il varie de 1,19 pour les collèges à 2,18 pour les formations professionnelles. Des écarts qui s'expliquent par les différences de besoins, propres à chaque filière ou niveau.

Quel est le niveau de dotation de l'établissement de votre enfant ? Malgré le silence des services de l'Education nationale (voir méthodologie), franceinfo s'est procuré les données de l'ensemble des collèges et lycées de France, qu'ils soient publics ou privés. Dans les deux tableaux ci-dessous, vous pouvez rechercher un établissement et consulter son H/E pour la rentrée 2023. Franceinfo a aussi calculé une moyenne pour chaque académie, vous aidant à savoir si le collège ou le lycée concerné est mieux ou moins bien doté que les autres établissements à proximité.

Recherchez votre lycée

Vous ne trouvez pas votre établissement ? Cela peut s'expliquer par différentes raisons. Pour réaliser cette liste, franceinfo s'est cantonné aux lycées généraux et technologiques, afin de comparer des établissements dont l'offre de formation est comparable. Les filières professionnelles, par exemple, dont les enseignements peuvent se dispenser en ateliers et petits groupes, nécessitent davantage de moyens. C'est pour cette raison que nous n'avons pas conservé les lycées pour lesquels l'Annuaire de l'Education nationale indiquait une filière professionnelle. Par ailleurs, les lycées de moins de 100 élèves, qui disposent d'un H/E forcément très élevé, n'ont pas été conservés pour calculer ces comparaisons.

Plus localement, une différence de H/E entre deux établissements peut s'expliquer par une multitude de critères tout à fait légitimes : taille de l'établissement, nombre d'élèves par classe, caractéristiques sociales, offre de formation, zone d'implantation géographique... Par ailleurs, le H/E d'un lycée peut diminuer du fait de la forte attractivité d'un établissement : s'il attire davantage d'élèves et que sa dotation reste stable, son H/E sera diminué. Reste que, selon les statisticiens du ministère, "s'appuyer sur cet indicateur, plutôt que sur le nombre d'enseignants présents dans l'établissement, permet une modélisation plus complète des moyens. (...) Le H/E est également préféré au nombre d'élèves par classe".

Recherchez votre collège

Dans le cas des collèges, la moyenne par académie pour le public a été calculée sans prendre en compte les établissements du réseau d'éducation prioritaire (REP ou REP+), car leurs moyens sont attribués selon des critères différents, et sont souvent bien dotés. Néanmoins, nous les avons recensés dans ce tableau, afin que vous puissiez constater leur niveau de dotations horaires par élève.

Méthodologie

Depuis janvier 2024, franceinfo a demandé au ministère de l'Education nationale ainsi qu'aux 30 académies la transmission des données des dotations horaires (DHG) des lycées et collèges publics et privés. Depuis 2015, la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) avait déjà rendu plusieurs avis favorables quant à l'accès à ces données, estimant que "tous les documents relatifs aux dotations et moyens à affecter aux établissements d'enseignements sont communicables à toute personne qui le demande". Le ministère a étonnamment indiqué ne pas disposer de ces données de manière centralisée et les académies n'ont pas répondu. Nous avons donc saisi la Cada, qui s'est prononcée de manière favorable. Seule l'académie de La Réunion nous a alors transmis ses données. Entre-temps, franceinfo a réussi à obtenir les H/E de tous les établissements. Des données qui semblent d'ailleurs bien centralisées.