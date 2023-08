Info franceinfo Classeurs, "sacs d'école" et compas... Ces articles de seconde main les plus recherchés avant la rentrée scolaire

Plus que jamais, face à l'inflation, les Français sont nombreux à acheter des articles neufs à bas prix et à se tourner de plus en plus vers les produits d'occasion. franceinfo fait la liste des articles les plus recherchés sur les sites de revente.

Article rédigé par France Info, Xavier Allain - Mélanie Kuszelewicz Radio France

Temps de lecture : 2 min.

Des fournitures scolaires sont mises en vente sur des sites de seconde main. (CAPTURE ECRAN LE BON COIN)

C'est l'heure des achats pour la rentrée scolaire, souvent un important budget pour les familles. Cette année, le panier moyen de fournitures scolaires a augmenté de 6% avec l'inflation, ont estimé franceinfo et NielsenIQ. Pour cette rentrée, les pratiques d'achat concernant les fournitures ont évolué : les Français privilégient les articles neufs à bas coût et articles d'occasion. >> INFOGRAPHIES. Rentrée scolaire : découvrez la hausse des fournitures avec notre panier de courses franceinfo Selon un sondage de Yomoni, spécialisé dans la gestion d’épargne en ligne, publié lundi 28 août, 41% des Français vont se tourner vers les promotions sur les produits neufs et 32% vont réutiliser des articles qu'ils ont déjà à disposition. Seuls 11% d'entre eux vont se tourner vers des articles neufs haut de gamme. Succès des sites de seconde main Et en cette rentrée 2023, la seconde main a également la cote : 16% des clients vont se tourner vers des articles d'occasion. En témoigne l'augmentation des visites sur le site de revente Leboncoin cette année. Le site bien connu des Français a dévoilé à franceinfo que, sur la période du 18 juillet au 16 août, il enregistre une hausse des visites sur les articles phares de la rentrée par rapport à l'année dernière. Arrivent donc en tête des visites des internautes, les trousses (+71,90%), les sacs à dos (+48,81%), les classeurs (+37,58%), les cartables (+35,1%). Globalement, le mot-clé "fournitures scolaires" a vu ainsi exploser de +56,33% en termes de recherches par rapport à 2022. Ainsi, parmi les articles les plus recherchés cette année sur Leboncoin : 1. Classeurs

2. Crayons

3. Stylos

4. Cahiers

5. Pochettes

6. Calculatrices

7. Feutres

8. Compas Plus de ventes d'articles d'occasion Même tendance générale sur la plateforme de revente Vinted. Contacté par franceinfo, le site indique que "les vêtements pour enfants, les vêtements de sport et le mobilier scolaire sont très demandés pendant la période de la rentrée scolaire", précisant que "Bien que nous ne puissions en expliquer la raison avec certitude, il est possible que l'état d'esprit de la rentrée scolaire crée une période propice à l'achat et à la vente". Ainsi, en 2022, les ventes des catégories suivantes ont augmenté pendant les mois d'août-septembre par rapport à juin-juillet 2022, note la plateforme. Elles ont augmenté de 206% dans la catégorie "Sports filles", de 148% dans la catégorie "Sports garçons", de 43% dans la catégorie "Fournitures scolaires", de 22% dans la catégorie "Sacs d'école". D'ailleurs, pour financer ces achats de rentrée, les Français sont également plus nombreux à revendre des articles qu'ils ont chez eux. En témoigne l'important nombre d'articles mis en vente sur le site Vinted. Contacté par franceinfo, la plateforme indique compter actuellement 270 000 annonces disponibles dans la catégorie "Scolarité". Dans cette catégorie, 190 000 annonces concernent les fournitures scolaires et 80 000 annonces les sacs d'école et les cartables, précise la plateforme. Même constat sur le site Leboncoin qui observe en général "une augmentation des dépôts de fournitures de bureau d'environ 25% à cette période, propice à la vente."