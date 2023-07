Rentrée scolaire : les fournitures plus chères cette année

Le matériel scolaire n'échappe pas à l'inflation, avec une augmentation de 3 à 6% par rapport à l'année dernière à la même période.

Cela ne fait aucun doute, le matériel scolaire coûte plus cher que l'an dernier. À quelques semaines de la rentrée de septembre, les prix affichent une hausse de 3% à 6% en moyenne, et même parfois plus sur certains produits.

"Dans la partie papier, on est sur des augmentations de 40 à 50% en deux ans", détaille par exemple Guillaume Nusse, président de Clairefontaine et Rhodia. D'après le responsable, l'envolée s'explique par la hausse du coût des matières premières : "On est passé en 2020 d'un prix du papier à 600 euros la tonne, qui est ensuite monté à 1 300 euros la tonne, pour arriver aujourd'hui à 1 100 euros la tonne. Cela reste supérieur à tout ce que j'ai connu depuis 25 ans."

Du côté des stylos, l'augmentation est plus modérée, avec 6% de hausse en un an. Pour compenser, les marques misent sur des offres plus alléchantes. "On a toute une batterie de produits promotionnés, explique Philippe Surun, directeur commercial chez Bic, "soit du produit gratuit soit des remises directes. Le niveau promotionnel peut être dans certains cas un peu plus agressif, entre 30 et 40%".

"On s'attend à ce que le consommateur achète plus de références promotionnées qu'il n'en achetait précédemment." Philippe Surun à franceinfo

Des remises pour répondre à la concurrence

Les professionnels ont des doutes, une grande partie des consommateurs pourraient se contenter d'acheter le strict minimum, avec simplement la liste obligatoire. La présidente de l'Aipb (association des industriels de la papeterie et du bureau) Nadege Hélary constate un tout petit démarrage des ventes : "Le début de la rentrée des classes c'est plutôt très moyen voire pas bon pour ce début de période. La première semaine de juillet, les hypers et supermarchés étaient à -11,3% et les spécialistes culturels étaient à +6,3% par rapport à l'année dernière sur la même période".

Les professionnels vont donc concentrer leurs efforts sur les jours qui suivront le versement de l'allocation de rentrée scolaire, revalorisée de plus de cinq points et demi, le 16 août prochain. "C'est probablement autour de cette date-là que les remises seront particulièrement généreuses", analyse Laurent Landel, président de Bonial. Pour l'expert des prospectus en ligne, "historiquement, on était habitué à voir beaucoup de promotions dans les enseignes d'hyper et de supermarchés. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais vous avez maintenant beaucoup d'enseignes spécialistes de la culture, de la fourniture de bureau. On peut parler de Bureau Vallée mais il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on a cette forme de surenchères de promotions plus intéressantes."

Un tiers des consommateurs se disent d'ailleurs plus intéressés aujourd'hui par les promotions qu'ils ne l'étaient auparavant.