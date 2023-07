Montant, éligibilité, versement... Ce qu'il faut savoir sur l'allocation de rentrée scolaire versée à partir du 16 août

Le montant de cette aide, attribuée sous conditions de ressources, est revalorisé d'une vingtaine d'euros par enfant cette année pour compenser l'inflation.

Elle offre chaque année une aide précieuse aux familles aux revenus modestes. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée le 16 août, a annoncé le ministère des Solidarités mardi 11 juillet. Son montant augmente cette année dans un contexte d'inflation. Franceinfo vous détaille tout ce qu'il faut savoir avant son versement.

Elle est versée au mois d'août

Conçue comme une aide pour payer les fournitures scolaires des élèves, l'allocation de rentrée scolaire sera versée cette année deux semaines et demie avant la date de la rentrée, prévue le 4 septembre. C'est le 16 août que les parents concernés la découvriront normalement sur leur compte. La Réunion et Mayotte font exception : dans ces deux départements, elle sera versée dès le 1er août pour s'adapter au retour en classe plus précoce, le 17 août à La Réunion et le 23 août à Mayotte.

Son montant augmente cette année

Le montant maximum de l'allocation de rentrée scolaire s'élèvera cette année à 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. (A Mayotte, ces montants sont majorés d'environ deux euros.) Ces montants ont augmenté de 5,6% par rapport à la rentrée 2022. C'est un peu plus que l'inflation, qui s'établissait à 4,5% sur un an en juin. Reste à savoir quelle sera l'évolution des prix des fournitures scolaires. Fin juin, sur franceinfo, Michel-Edouard Leclerc disait avoir acheté les produits des marques distributeur Leclerc "à peu près 10% plus cher que l'année d'avant", tout en s'engageant à limiter la hausse en magasin à "peut-être 2 ou 3%".

Elle ne nécessite (presque) aucune démarche

Le nombre de bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire est estimé à environ trois millions de familles, pour un total de cinq millions d'enfants. Elle peut être touchée par les parents d'enfants de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage, dans le public comme dans le privé.

Mais pour la percevoir, il faut aussi que les ressources du foyer soient inférieures à un certain plafond. Cette année, il est calculé par rapport aux revenus de 2021 et fixé à 25 775 euros pour une famille qui aurait un enfant à charge. Cette limite grimpe de 5 948 euros pour chaque autre enfant à charge. Les familles dont les ressources dépassent légèrement ce plafond peuvent bénéficier d'une allocation d'un montant plus réduit.

Les familles qui ont au moins un enfant de 6 à 15 ans reçoivent le versement automatiquement si elles ont déjà perçu des prestations de la Caisse d'allocation familiales. Les foyers qui ne sont pas encore allocataires doivent en revanche imprimer, remplier et renvoyer un formulaire à la CAF, comme l'explique cette dernière sur son site. Les parents d'enfants scolarisés au CP avant leurs 6 ans doivent envoyer à la CAF un certificat de scolarité. Enfin, pour les élèves de 16 à 18 ans, il est nécessaire de déclarer la poursuite de la scolarisation ou d'un apprentissage sur le site de la CAF.