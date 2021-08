Incendie dans le Var : le bel élan de solidarité envers les sinistrés

Dans le Var, les feux ont fait de nombreux dégâts. Dans un coffre de voiture, des centaines d'objets en tout genre. Touchée par la situation des sinistres, la famille Guilloteau s'est mobilisée, et a choisi de donner. "Des petits pantalons pour septembre, des robes, c'est un minimum et on en a encore à la maison, on devrait refaire un voyage", explique David Guilloteau, habitant de Grimaud (Var). "Si quelqu'un amène un petit quelque chose, ça fait une salle remplie d'affaires", poursuit sa femme, Aline.

Des repas pour les pompiers

La solidarité se poursuit, quelques dizaines de mètres plus loin, dans un restaurant du centre-ville. En cuisine, on prépare, en plus des clients traditionnels, 60 repas supplémentaires, qui seront offerts aux pompiers. Au menu, sauté de volaille aux olives et pâtes. "On le fait parce qu'on se sent concernés, (...) les vrais héros, ce sont eux", confie Yohan Aupiais, restaurateur. Dans le hameau du Val-de-Gilly, deux hommes tentent de rétablir l'eau courante. Originaires de la région, ils ont tout laissé tomber pour venir aider leurs amis sinistrés. "On vient égayer un peu ces gens du hameau qui ont vraiment tout perdu", estime Jamel Souttou.