VIDEO. Cannes : un restaurant propose des repas à 5 euros aux plus modestes

Du soleil, une jolie vue et un prix imbattable : 5 euros. À ce tarif, et jusqu'à demain, ce restaurant propose un repas complet. Le prix n'a jamais été si bas. D'habitude, ici, le repas oscille entre 25 et 30 euros, mais début décembre, c'est la fin de saison. Tout sera consommé d'ici demain. Cette année, la patronne a choisi de ne rien jeter, de ne rien stocker et de ne rien donner à la famille ou aux amis.

"On n'aime pas jeter la nourriture"

Elle veut cuisiner ce qui reste pour 5 euros. Le but : attirer des clients modestes à trois semaines des fêtes. "Nous, ça nous arrange, parce qu'on n'aime pas jeter la nourriture et qu'on n'a pas le droit de la donner à des associations ou autres", explique la restauratrice, Stéphanie Engel. La restauratrice a évoqué son initiative dans la presse. Mais ce midi, la plupart des clients déjeunent là par hasard. L'opération se poursuit demain, et la patronne espère cette fois toucher des clients plus modestes.

