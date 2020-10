Attaque au couteau à Nice : qui est l'assaillant, Brahim A. ?

Trois personnes ont été tuées et plusieurs blessées ce jeudi à Nice lors d'une attaque au couteau. L'auteur a été interpellé par la police. Il s'agit de Brahim A, un homme âgé de 21 ans.

La ville de Nice est une nouvelle fois le théâtre d'une attaque. Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées dans une attaque au couteau survenue jeudi 29 octobre au matin en plein centre-ville, à la basilique Notre-Dame. Deux personnes sont mortes à l'intérieur de l'église de la façon la plus "horrible" qui soit, a expliqué le maire de la ville Christian Estrosi. La troisième victime est une femme d'une quarantaine d'années. Elle est morte à l'extérieur de la basilique après s'être réfugiée dans un café où elle a succombé à ses blessures. L'auteur a, lui, été interpellé par la police municipale à 9h10. Voici ce que l'on sait à ce stade sur l'assaillant.

Passé par un centre de migrants en Italie

Grièvement blessé par les balles de la police, selon Nice Matin, il a été transporté à l'hôpital Pasteur de Nice, selon une source policière. Il a donné une identité aux enquêteurs et ses empreintes digitales ont été relevés, selon les informations de franceinfo. Il s'agit de Brahim A., un homme âgé de 21 ans dont la nationalité n'est pas confirmée. Il affirme avoir agi seul et revendique les faits sans plus de précisions, a appris franceinfo de source policière.

Selon les autorités italiennes, Brahim A. est arrivé à Lampedusa, en Italie, le 20 septembre avant d'être interpellé le 4 octobre. Le 9 octobre, son passage est recensé dans un centre pour migrants de Bari où il dispose d’une aide par La Croix Rouge italienne.

Christian Estrosi a évoqué un "attentat terroriste" après que l'auteur "n'a cessé de répéter devant nous 'Allahou Akbar' alors qu'il était médicalisé sur place", a-t-il ajouté. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Une enquête de flagrance à été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle". L'enquête a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).