DIRECT. Attentat de Nice : un homme de 47 ans, soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant, a été placé en garde à vue

: L'assaillant, dont le pronostic vital est toujours engagé, est "un ressortissant tunisien né en 1999", a précisé hier soir le procureur antiterroriste, Jean-François Ricard. Il était "inconnu au fichier national des empreintes digitales", a-t-il précisé.

: Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue hier soir. Il est soupçonné d'avoir été en contact avec l'auteur de l'attaque de Nice, selon une source judiciaire à France Télévisions.

: "La volonté d'agir ne suffit pas. Il faut des actes et des actes immédiats."



Le maire LR de Nice, Christian Estrosi, est l'invité d'Europe 1 ce matin, au lendemain de l'attaque à la basilique Notre-Dame, à Nice, qui a fait trois morts. "Il va falloir une fois de plus passer le temps de la compassion et de l'émotion. Mais, je le dis cette fois, on ne peut plus se permettre de dire 'l'unité, l'unité de la Nation dans l'hommage, dans la volonté d'agir'", déclare-t-il.