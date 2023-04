Élections territoriales en Polynésie française : comment fonctionne cette collectivité d'outre-mer par rapport à la métropole ?

Les Polynésiens ont été appelés à voter pour le premier des tour des élections territoriales. Un scrutin qui permet de renouveler leur assemblée et le président de la collectivité française autonome.

Environ 200 000 polynésiens étaient appelés à voter dimanche 17 avril pour le premier tour des élections territoriales. Ils doivent renouveler leur assemblée locale et le président de cette collectivité française autonome. Les indépendantistes arrivent en tête devant les autonomistes sortants et une autre liste autonomiste, selon les résultats provisoires communiqués par le Haut-commissariat. Le second tour aura lieu le 30 avril. franceinfo vous explique comment fonctionne la Polynésie par rapport à la métropole.

Autonomie sur les sujets économiques

La collectivité polynésienne dispose d'une large autonomie avec son propre parlement, renouvelé tous les cinq ans. C'est ce parlement qui désigne ensuite le président de la Polynésie française, qui dirigera le gouvernement local. La Polynésie s'occupe elle-même de son économie, de son action sociale, de l'éducation, de la santé ou encore de l'environnement. En revanche, Paris garde la main sur le régalien, comme la justice, la police ou encore l'armée.

Durant cette campagne électorale, les indépendantistes, qui sont en tête, ont adouci leur position sur l'indépendance, le sujet n'a pas été beaucoup évoqué, ils ont surtout fait campagne sur la vie chère. Une thématique importante parce que la Polynésie est un territoire très pauvre. Derrière l'image de carte postale avec ses atolls et ses plages paradisiaques, la réalité pour les polynésiens est bien plus difficile. Le taux d'emploi est très bas, un polynésien sur deux seulement travaille. Le coût de la vie et l'inflation sont aussi plus forts qu'en métropole, notamment pour couvrir les coûts de transports entre toutes les îles, sur un territoire très vaste et aussi grand que l’Europe occidentale.

Un territoire de contrastes

D'autres indicateurs montrent que les difficultés sont nombreuses. Le taux d'illettrisme touche 40% des jeunes, c'est quatre fois plus qu'au niveau national, le surpoids touche près des trois quarts des adultes et l’espérance de vie est aussi plus courte que la moyenne nationale. Selon les chiffres de l'Insee, elle est inférieure de six mois pour les femmes et quatre ans et demi pour les hommes.

Mais la Polynésie est aussi un territoire contrasté avec des ressources importantes. Il y a des ressources naturelles, encore peu exploitées, comme notamment des gisements de cobalt, un métal qui sert à la fabrication de batteries automobiles. Les atolls et les plages attirent, eux, beaucoup de touristes. La crise du Covid semble bien tournée en Polynésie, puisque plus de 200 000 touristes sont venus l'an dernier, c'est presque autant qu'avant la crise. Le tourisme et ses nombreux hôtels 4 ou 5 étoiles, est un secteur vital pour la Polynésie, il représente 85% des richesses produites sur le territoire.