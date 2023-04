Polynésie : les indépendantistes font la course en tête au premier tour des élections territoriales

Seules trois listes ont réussi à accéder au second tour de ces élections qui pourraient ouvrir la voie à un référendum d'autodétermination de ce territoire d'outre-mer.

La liste indépendantiste est arrivée en tête au premier tour des élections territoriales en Polynésie française, dimanche 16 avril. Elle affrontera au second tour celle du président autonomiste sortant et une autre liste autonomiste, selon les résultats provisoires communiqués par le Haut-commissariat. Aucune des cinq autres listes présentées n'est parvenue à atteindre la barre des 12,5% des suffrages exprimés, qui permettait d'accéder au second tour.

Aux territoriales, les Polynésiens élisent les 57 représentants de leur Assemblée. La liste qui l'emporte bénéficie d'une forte prime majoritaire qui lui assure les trois quarts des sièges. L'Assemblée locale élit ensuite son président et le président de la Polynésie française, qui constitue son gouvernement. Cette collectivité d'outre-mer jouit en effet d'une très large autonomie au sein de la République française.

S'ils remportent le second tour le 30 avril, les indépendantistes seront pour la première fois en position de force face à l'Etat français et seraient à même de négocier un processus de "décolonisation", au moyen d'un référendum d'autodétermination.