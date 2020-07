DIRECT. Incendie dans la cathédrale de Nantes : un bénévole du diocèse en garde à vue, l'enquête se poursuit

Ce qu'il faut savoir

L'enquête se poursuit. Un bénévole du diocèse a été placé en garde à vue après l'incendie de la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique) samedi matin, a appris franceinfo, dimanche 19 juillet, auprès du procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. L'incendie de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul a été rapidement circonscrit, mais a toutefois détruit le grand orgue. Cet événement a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire" tandis que le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place. Suivez la situation en direct.

Des vérifications en garde à vue. L'homme interpellé et interrogé "était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir et les enquêteurs voulaient préciser certains éléments de l'emploi du temps de cette personne", a déclaré Pierre Sennès, soulignant que "toute interprétation qui pourrait impliquer cette personne dans la commission des faits est prématurée et hâtive".

Pas de traces d'effraction. Interrogé sur les premiers éléments de l'enquête, le procureur a confirmé l'arrivée samedi après-midi des experts incendie du laboratoire de police scientifique et technique. Toutefois, ils attendaient encore le feu vert des pompiers pour accéder à la plateforme où se trouvait le grand orgue. "On espère le faire dans la journée", a indiqué Pierre Sennès dimanche. Les premières constations réalisées dans le cadre de l'enquête n'ont pas permis de trouver de traces d'effraction, a également ajouté le procureur de la République de Nantes.

Le grand orgue et une partie des vitraux détruits. Cet incendie a ravivé les souvenirs douloureux de celui de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. Mais Laurent Ferlay, directeur départemental des pompiers, a indiqué que les dégâts ne pouvaient être comparés aux incendies de Notre-Dame, à celui de cette même cathédrale en 1972, ni à celui de Saint-Donatien à Nantes en 2015. Laurent Delpire, conservateur des Antiquités et objets d'art de Loire-Atlantique, a pu lister les éléments touchés : l'orgue et le buffet d'orgue du XVIIe siècle, un tableau d'Hippolyte Flandrin du XIXe, une partie des stalles du choeur qui étaient récentes et les vitraux de la façade, dont une partie était des vestiges de vitraux du XVIe siècle, le reste étant moderne.