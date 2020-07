Incendie de la cathédrale de Nantes : un bénévole a été placé en garde à vue

L'homme est entendu depuis samedi midi pour des incohérences dans son emploi du temps. Il était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir.

Un bénévole du diocèse a été placé en garde à vue après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, a appris franceinfo dimanche 19 juillet auprès du procureur de la République de Nantes. Sa garde à vue peut être prolongée dans la journée mais le procureur Pierre Sennes appelle à la plus grande prudence. Pour lui, il est hâtif et prématuré de tirer des conclusions ce dimanche matin.

L'homme est entendu depuis samedi midi pour des incohérences dans son emploi du temps. Il était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir. Les enquêteurs veulent vérifier son emploi du temps et notamment la façon dont il a fermé l'édifice.

Une enquête ouverte pour "incendie volontaire"

La cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes a été victime samedi 18 juillet d'un incendie, rapidement circonscrit. L'événement, qui a détruit le grand orgue, a conduit à l'ouverture d'une enquête pour "incendie volontaire".

Les premières constations réalisées dans le cadre de l'enquête pour "incendie volontaire" dans la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique) n'ont pas permis de trouver de traces d'effraction, a indiqué le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.