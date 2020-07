Nantes : ce que l'on sait de l'incendie qui a frappé la cathédrale

Le procureur de la République de Nantes a annoncé, samedi, qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire". Le grand orgue a été détruit par les flammes.

Cet incident ravive le souvenir douloureux de l'incendie de Notre-Dame de Paris. La cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique) a été touchée par un incendie, samedi 18 juillet. Le procureur de la République de Nantes a annoncé, samedi, qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire". Franceinfo détaille ce que l'on sait de ce sinistre alors que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Culture se rendent sur place samedi après-midi.

Où le feu s'est-il déclaré ?

Le feu a été repéré, samedi matin, peu avant 8 heures. "A 7h30, il y a eu un coup de carillon et un son semblable au bruit que fait une ampoule de maison qui se brise", a relaté à France Bleu Loire Océan Jean-Yves, gérant d'un tabac se situant sur le parvis. "En ouvrant mes volets à 7h45, j'ai vu une épaisse fumée et des flammes sortir de la grande verrière de la façade de la cathédrale. C'était très saisissant. Je suis descendu, j'ai pris mon vélo, je suis arrivé en une minute, en même temps que les pompiers", a raconté sur franceinfo Maxime, un riverain. Et d'ajouter : "C'était très, très impressionnant de voir une épaisseur de flammes monstrueuse qui sortaient du vitrail qui a explosé."

Un conseiller municipal de Nantes a posté ces images peu après 8 heures.

Incendie en cours à la Cathédrale de #Nantes . Espérons que le feu soit rapidement maîtrisé. Soutien au diocèse de Nantes. Déjà que nous n’avions plus d’évêque depuis des mois... #Eglise #incendie #SDIS pic.twitter.com/kODfAH9tAu — Foulques Chombart de Lauwe (@Foulques44) July 18, 2020

Les pompiers ont découvert "un violent incendie au niveau de l'orgue situé derrière la rosace et l'action s'est concentrée sur ce foyer", a précisé le directeur départemental des pompiers, le général Laurent Ferlay.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Vers 10 heures, les pompiers ont annoncé avoir "circonscrit" l'incendie. Dans le détail, 104 sapeurs-pompiers et 45 véhicules ont été mobilisés, a indiqué la police de Loire-Atlantique.

Quels sont les dégâts dans l'édifice ?

Le grand orgue a été détruit par les flammes. "Les dégâts sont concentrés sur le grand orgue, qui semble être entièrement détruit. La plateforme sur laquelle il se situe est très instable et menace de s'effondrer", a précisé Laurent Ferlay.

Dans la #CathedraledeNantes, il ne reste rien de l’orgue récemment rénové, ni des vitraux du 16e siècle, les plus anciens. Photo du père François Renaud qui a pu constater les dégâts ⁦@F3PaysdelaLoire⁩ pic.twitter.com/SLL1Zjymty — Eleonore Duplay (@Eleonoreduplay) July 18, 2020

Le grand orgue a "complétement disparu", a raconté l'administrateur diocésain, le père François Renaud, en charge de la cathédrale en raison d'une vacance du siège épiscopal, qui est rentré dans la cathédrale avec les pompiers. "C'est très impressionnant et c'est une perte inestimable", a-t-il commenté, relevant qu'il y avait beaucoup de suie à l'intérieur du monument.

La console de l'orgue de chœur a disparu en fumée et les stalles en bois attenantes. Derrière le grand orgue, il y a des vitraux d'origine qui ont tous volé en éclats. C'est une verrière complète du XVIe.François Renaud, administrateur diocésainà l'AFP

Le grand orgue "avait survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il avait survécu à l'incendie de 1972 et là, en quelques heures, il est parti en fumée", a réagi sur franceinfo Michel Bourcier, l'un des titulaires de l'orgue. "Il avait été construit il y a quatre siècles, en 1619, c'était le plus important de la région donc c'est une valeur patrimoniale importante qui disparaît", a-t-il ajouté, évoquant une "perte immense" et un "coup dur pour la culture". Il a indiqué avoir joué la dernière fois sur l'orgue vendredi : "Quand je l'ai quitté, tout était normal." Selon lui, un deuxième orgue se trouve dans la cathédrale et "ses claviers ont disparu". "Tout cela est très troublant", a-t-il commenté.

C'est un drame parce que c'est un des plus beaux orgues de France qui vient de partir en fumée.Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialisé dans l'architecture des cathédralesà franceinfo

Mais la cathédrale ne semble pas en danger. "A priori sur la cathédrale de Nantes, le sinistre n'a pas touché les dispositions constructives, les murs et la toiture et n'a fait des dégâts que sur les aménagements intérieurs", a déclaré sur franceinfo le capitaine Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Où en est l'enquête sur les causes de l'incendie ?

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a annoncé, samedi, qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire". "Trois points de feu distincts" ont été constatés, a-t-il précisé. "A ce stade, il n'y a pas de conclusions à tirer maintenant parce qu'on a encore beaucoup d'enquêtes à faire qui peuvent apporter des éléments nouveaux", a-t-il prévenu.

Alors que les enquêteurs sont déjà au travail, les pompiers "vont rester en surveillance pendant un certain temps", a indiqué le capitaine Eric Brocardi. Ils "vont effectuer le déblai", c'est-à-dire "évacuer les parties brûlées qui pourraient générer un départ de feu et protéger toutes les parties patrimoniales qui sont à l'intérieur, tableaux, statues qui pourraient être impactées et les sortir pour qu'elles ne soient pas plus dégradées". Cette opération va prendre la journée de samedi, "voire plus longtemps".

Quelles sont les réactions après le sinistre ?

Johanna Rolland, la maire de Nantes, a fait état de la stupéfaction des riverains. "Aujourd'hui, ce sont toutes les Nantaises et tous les Nantais qui sont dans cette émotion et dans cette tristesse parce que la cathédrale, notre cathédrale, c'est évidemment un lieu pour la communauté catholique nantaise mais c'est un lieu pour tous les Nantais. C'est une partie de notre histoire, c'est une partie de notre patrimoine", a-t-elle déclaré à la presse après s'être rendue sur place.

Réaction de @Johanna_Rolland, la Maire de Nantes, suite à l’incendie en cours à la cathédrale de #Nantes pic.twitter.com/jCHGAQZ1QF — Ville de Nantes (@nantesfr) July 18, 2020

Emmanuel Macron a fait part sur Twitter de son "soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs".

Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2020

"En pensée avec nos sapeurs-pompiers mobilisés courageusement pour circonscrire l'incendie de la cathédrale de Nantes. Je les assure de mon soutien et de ma profonde gratitude. Aux Nantais, dont je partage l'émotion, je veux dire ma solidarité", a écrit le Premier ministre Jean Castex sur le même réseau social.

En pensée avec nos sapeurs-pompiers mobilisés courageusement pour circonscrire l’incendie de la cathédrale de Nantes.

Je les assure de mon soutien et de ma profonde gratitude.

Aux Nantais, dont je partage l’émotion, je veux dire ma solidarité. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 18, 2020

"C'est non seulement une part du patrimoine religieux qui est détruit mais aussi un symbole de la foi catholique qui est entamé, blessant le cœur de toutes celles et tous ceux pour qui ces édifices sont des lieux de prière, des refuges spirituels, des repères pour leur foi", a réagi la Conférence des évêques de France dans un communiqué.