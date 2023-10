Projet d'autoroute A69 : des débordements en marge de la manifestation

Durée de la vidéo : 2 min

Samedi 21 octobre, de nombreux militants écologistes ont manifesté dans le Tarn contre le projet de construction de l'autoroute A69. Un rassemblement qui a donné lieu à des scènes de chaos.

Des dizaines d'individus cagoulés s'en prennent aux bâtiments d'un promoteur immobilier. Quelques kilomètres plus loin, c’est une cimenterie qui est incendiée. La manifestation dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69 a vu des éléments radicaux semer le chaos en marge des cortèges. Après avoir dégradé les deux entreprises liées, selon eux, au chantier de l'autoroute, certains érigent des barricades sur la départementale. Les forces de l'ordre évoquent 80 personnes très violentes.

Pas de marche arrière

En tout, ce sont six cortèges qui se sont lancés en début d'après-midi, samedi 21 octobre, depuis la commune de Saix (Tarn), dans des ambiances bien différentes. Des collectifs mobilisés pour dire "non" à l'autoroute A69 entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Parmi ces activistes, Thomas Brail, figure emblématique de la protestation. Il est monté aux arbres pour les protéger, a fait une grève de la faim et de la soif, ici et à Paris. Mais à ce jour, tous les arbres d'alignement sont à terre. "Aujourd'hui, on veut faire comprendre aux gens qu’on parle des arbres parce que s'il pleut de moins en moins, c'est parce qu'on a de moins en moins d'arbres", selon lui. L’État a réaffirmé que le chantier de l’A69 irait à son terme.