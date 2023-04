Autoroute A69 Toulouse-Castres : deux interpellations, un gendarme et un manifestant légèrement blessés

Les manifestants étaient 4 500 selon la préfecture et plus de 8 000 selon les organisateurs, samedi à Saïx (Tarn), contre le projet de l'autoroute A69.

Deux interpellations ont eu lieu samedi 22 avril lors de la manifestation à Saïx (Tarn), contre le projet de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, indique la préfecture. Une personne est en garde à vue pour refus d'obtempérer. Un gendarme a été légèrement blessé en marge de la manifestation et un manifestant a été blessé pendant la course "de caisses à savon". Il a été pris en charge par les organisateurs.

Les manifestants étaient 4 500 selon la préfecture et plus de 8 000 selon les organistateurs. Le préfet du Tarn "se félicite du respect des engagements pris par les organisteurs et les en remercie." Le parcours a été respecté et il n'y a eu aucun débordement "majeur à déplorer."

La RN126 a été dégradée par "200 individus radicaux masqués", en marge de la manifestation. Ils ont notamment déclenché un incendie en brûlant des pneus et de la paille. "Le rétablissement de la RN126 prendra plusieurs heures." Des inscriptions sur les panneaux de signalisation, "dont certaines outrageant les forces de l'ordre" ont été constatées. Six drones ont été neutralisés.

La préfecture appelle le collectif à libérer les lieux à la fin du week-end, comme il s'y est engagé.