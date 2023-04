DIRECT. Manifestation contre l'A69 Toulouse-Castres : 2 000 opposants attendus dans le Tarn pour dénoncer un projet en "contradiction avec l'urgence climatique"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #A69

La conférence de presse des organisateurs commence #A69"Je voudrai remercier notre attaché de presse, @GDarmanin, qui a une grande part dans le succès de ce week-end", lancé Gilles Garric, de @LaVoieEstLibre_



: Je connais bien la région et la question de la liaison avec Toulouse est vraiment brûlante. Il faut 1h30 pour faire 100km actuellement. Mais quid de la liaison ferroviaire ? Fréquence, horaires ? C'est un peu mieux qu'il y a quelques années, mais pour les gens qui travaillent à Toulouse ou l'inverse, pour aller consulter un spécialiste ou faire des courses, ou même prendre un train grandes lignes l'offre est vraiment médiocre !

: Sabine Mousson, maire de Teulat (Tarn), est là également. Son village sera coupé en deux par la future 2x2 voies."Je suis ravie de voir une telle mobilisation. J’attends du ministre des Transports qu’il abandonne cette autoroute #A69

Thomas Brail, du @GNSA_arbres, est descendu de son arbre pour l'occasion #A69"Je suis là pour protéger les arbres, les terres agricoles et rappeler qu'il y'a déjà une nationale Toulouse-Castres qui n'est pas saturée"



: Environ 2 000 personnes sont attendues à la manifestation. Le préfet du Tarn a précisé que 800 gendarmes et policiers seraient mobilisés pour encadrer l'événement. Suivez notre direct.

: "Je souhaite tout simplement que ce projet soit abandonné."



Sur franceinfo, le député fustige "un projet anachronique", qui "appelle à une mobilisation pacifique, non violente et festive". Le projet "va détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, menacer des espèces protégées, des batraciens, des reptiles, des oiseaux", a-t-il dénoncé.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saïx.Cette commune du Tarn est l'épicentre ce week-end de la mobilisation contre l'autoroute #A69, qui doit relier Castres à Toulouse en 2025.



: De leur côté, des militants opposés au projet dénoncent une tentative de diabolisation par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a assuré hier qu'une "centaine d'individus violents" étaient attendus sur place. "À force de dire que nous sommes des terroristes, il y a la possibilité qu'un grand nombre de familles ne viennent pas à nos fêtes", regrette Annick, de la branche locale de l'association Attac, en référence d'"éco-terroriste" prononcé après la mobilisation contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline.

: "Je suis serein sur le fait que le projet a été bien construit, il a été bien travaillé"



Le directeur général de la société concessionnaire de l’autoroute devant relier Toulouse à Castres s'exprime en marge de la manifestation qui se prépare contre le projet. Retrouvez ici son interview au micro de franceinfo.

: Contacté par franceinfo, l'entourage de Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, temporise. "Le ministre a souhaité réexaminer l'ensemble des projets autoroutiers actuellement envisagés, et le projet d'A69 ne fait pas exception", explique-t-on. Retrouvez notre article complet sur ce projet ici.

: Des arguments qui ne convainquent pas les experts du sujet. Pour le chercheur Aurélien Bigo, ce projet routier, comme des dizaines d'autres prévus en France, souligne "toute l'incohérence des politiques publiques" en matière climatique. "On investit dans la décarbonation des transports, mais on ne désinvestit pas dans la carbonation". Il rappelle qu'une autoroute alimente mécaniquement le réchauffement climatique, par un triple effet défavorable : "il y a plus de kilomètres parcourus au total, ils sont plus souvent faits en voiture et chaque kilomètre, du fait de la vitesse, est plus émetteur".

"Il y a une vraie dimension verte autour de cette autoroute"



En face, les partisans du projet, soutenu par l’Etat, la région et le département du Tarn, défendent une infrastructure nécessaire pour l’attractivité du territoire et aux conséquences environnementales limitées.

: Impact environnemental, coût trop élevé d’une infrastructure conçue “pour les riches”, dégradation des conditions de circulation sur la nationale… Les griefs des opposants à l’A69, parmi lesquels on trouve des agriculteurs, des élus et des chefs d’entreprises, sont nombreux. "Je trouve aberrant qu'en 2023, alors qu'on parle climat et sobriété, on se permette de remettre un projet vieux de 30 ans sur la table", confie Thomas Brail, membre du Groupe national de surveillance des arbres.

: L’autoroute de la discorde. Ce week-end, le collectif La Voie est libre, soutenu par les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion et la Confédération paysanne, appelle à manifester contre l’A69 qui doit relier Castres à Toulouse à l’horizon 2025. Je vous explique dans cet article pourquoi ce projet est jugé “anachronique” par ses détracteurs.