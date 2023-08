Pyrénées-Orientales : un incendie de forêt provoque un vent de panique dans trois communes près de Perpignan

Pas moins de 650 pompiers et huit Canadairs ont dû intervenir pour fixer le feu qui s'est déclaré lundi après-midi près de Perpignan. L’incendie a parcouru plus de 500 hectares.

Un important feu s'est déclaré, lundi 14 août en fin d'après-midi, entre les communes de Saint-André et Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Le village de Sorède a été, lui aussi, menacé. Dans les rues de Saint-André, l'incendie s'est trouvé juste là, créant un mur au bout de la rue. Les flammes ont sauté de jardin en jardin au gré des rafales de vent.

>> Pyrénées-Orientales : ce que l'on sait de l'incendie qui a menacé les communes d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède, désormais fixé

Au milieu des fumées suffocantes, ce sont les habitants qui ont été en première ligne, les pompiers n'étant pas encore sur place. "Je suis venu donner un coup de main", raconte un riverain. Il est impossible pour eux d'éteindre le brasier, car il est trop puissant et imprévisible. Seule solution : arroser encore et encore les murs et les haies, et surtout éloigner les bouteilles de gaz.

Six cent cinquante pompiers déployés

Au total, 650 pompiers du département et des renforts se sont battus lundi soir contre l'incendie, poussé par un vent du sud, chaud et sec. Sa vitesse de propagation a surpris tout le monde. Environ 3 000 personnes ont été évacuées dès le début de soirée. "J'ai eu super peur. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir de là", explique une habitante.

Une ligne incandescente a encerclé la commune et semblé se rapprocher. La priorité des pompiers était alors de protéger les maisons. Vingt pompiers ont été blessés, dont un grièvement, dans ce combat contre le feu, finalement fixé vers 3 heures du matin. Bilan de l'incendie : 500 hectares ravagés.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est attendu sur place mardi après-midi afin "d'établir un premier bilan, visiter l'un des campings, échanger avec les agents mobilisés", selon son cabinet, qui précise que "la situation reste tendue et les reconnaissances se poursuivent".