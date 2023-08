Pyrénées-Orientales : ce que l'on sait de l'incendie qui menace les communes d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède

Plus de 3 000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings dans la soirée de lundi, où un violent incendie affectait trois communes.

Un important incendie s'est déclenché, lundi 14 août, dans l'après-midi, dans les Pyrénées-Orientales, à proximité des habitations. "Les villages de Saint André, Sorède, et la ville d'Argelès sont menacés", selon une communication des pompiers, intervenue dans la soirée de lundi. On fait le point sur ce que l'on sait de ce feu "d'une grande violence", d'après les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Plus de 3 000 personnes évacuées de cinq campings

Plus de 3 000 personnes ont été évacuées de plusieurs campings, où l'incendie affecte plusieurs commune, selon les pompiers. D'après le préfet des Pyrénées-Orientales qui s'exprimait dans la soirée, "un camping a été touché directement par le feu". "À cette heure, il n'y pas de victime identifiée", a-t-il ajouté. Des maisons ont également été évacuées, tout comme l'Intermarché de Saint-André, selon France Bleu Roussillon. Au micro de cette même radio, Antoine Parra, le maire d'Argelès-sur-Mer a fait état de cinq campings évacués, dont un largement détruit, où des bombonnes de gaz ont explosé dans les mobil-homes. Il a précisé avoir ouvert quatre salles pour accueillir les milliers de personnes évacuées.

480 hectares parcourus par les flammes



L'incendie qui s'est déclenché dans l'après-midi à Saint-André a parcouru 480 hectares, a déclaré lundi, à 22h45, le préfet du département, Rodrigue Furcy, lors d'une conférence de presse. "La situation commence à s’améliorer. Le vent pousse le feu dans une zone entre Saint-André et Sorrède mais pas vers Argelès", a-t-il ajouté. "La priorité est de tenir le feu ou le circonscrire avant la tombée de la nuit, car les moyens aériens ne pourront plus intervenir à la tombée de la nuit", avait-il précisé plus tôt dans la soirée.

"On fait face à un incendie comme nous n’en avons jamais vu", a commenté dans la soirée, sur France Bleu Roussillon, le maire de Saint-André, Samuel Moli, qui déplore "une situation catastrophique". "Notre commune est durement touchée, et il y a beaucoup de dégâts", a-t-il ajouté.

430 pompiers présents sur place, selon le préfet

Lundi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter que d'importants moyens étaient engagés pour lutter contre le feu, tout en appelant "la population et les vacanciers à la plus grande vigilance". Dans le détail, huit Canadair, trois Dash et trois hélicoptères étaient sur place, lors du point presse de la préfecture, avant 22 heures. A 22h45, le préfet chiffrait le nombre de pompiers engagés à 430.