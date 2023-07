Aveyron : sur les traces du thé d’Aubrac

Le thé d'Aubrac est une petite plante sauvage qui ne pousse qu’à partir de 1 000 mètres d’altitude. Ses feuilles auraient de multiples vertus pour la santé. Les équipes de France 2 se sont rendues à la cueillette de cette fleur secrète.

C'est un plateau qui cache dans ses forêts un trésor très prisé, une petite fleur au parfum poivré et aux vertus médicinales. C'est le thé d’Aubrac. Chaque été, les familles aveyronnaises les traquent dans les sous-bois humides. "Cela sent un peu comme la menthe. Et ça sent bon", souligne une jeune fille qui effectue sa première récolte. "C’est souvent autour du 14 juillet. Cela se ramasse en famille. C'est pour faire une infusion l’hiver pour un problème de digestion, ou pour le bien-être", précise la mère de famille.

Une plante qui soigne l’indigestion

Le thé d’Aubrac ne pousse que dans la région, selon les dires. Il fleurit de juin à septembre, et soigne l’indigestion et les maux de tête. "Depuis très longtemps, on cueille à la mi-juillet ses fleurs. Il y a des endroits où il y en a davantage. Après, on ne va pas tout dévoiler", s’amuse une riveraine. Il y a des coins à thé d’Aubrac. Le secret reste, lui, bien gardé dans les profondeurs du plateau.