Ces applis qui ont changé nos vies. "Plantnet" pour reconnaître les plantes

Chaque jour cet été, on vous présente une application qui a changé vos vies ou vos habitudes. Une appli qui vous permet de reconnaître à coup sûr les plantes à partir de photos.

Dès que nous croisons une plante qui nous est inconnue, Nous avons désormais un réflexe : sortir notre smartphone de notre poche. Pour les identifier, il est nécessaire de se transformer en photographe. Des applications de reconnaissance de plantes, il y en a plusieurs dans son smartphone : les applis américaines Seek et i-Naturalist créé par l'Académie des Sciences de Californie.

Mais on retrouve aussi la Française : Plantnet. Cette application a été lancée en 2013 par des spécialistes de botanique et d'informatique. Dix ans après, on note 20 millions d'utilisateurs annuels pour Plantnet et 40 000 espèces reconnaissables contre 800 au début.

Et à noter : les clichés que vous prenez peuvent être précieux pour les scientifiques, mais si c'est pour consommer plantes ou champignons, attention à ne pas trop faire confiance à ces applications. Pour être certain de ne pas s'empoisonner, mieux vaut donc faire appel à un spécialiste.