Nouvelle-Calédonie : la chambre de commerce et d'industrie s'attend à un "milliard d'euros" de dégâts

Selon son président, "200 entreprises ont été brûlées et anéanties". 2 000 emplois sont concernés.

La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie revoit à la hausse son bilan des dégâts liés aux émeutes, pour les entreprises. "Aujourd'hui, on vise plutôt le milliard d'euros", indique mardi 21 mai sur franceinfo son président, David Guyenne, à France Culture. Jeudi, il faisait état de plus de 200 millions d'euros de dégâts.

À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, "c'est considérable", et "surtout, tous les secteurs d'activité sont touchés", détaille le chef d'entreprise. "Le commerce en majorité, bien sûr, mais aussi des industries et surtout beaucoup d'entreprises de services, notamment les concessionnaires automobiles", ajoute-t-il.

"Il va falloir aussi penser aux coûts indirects pour l'économie. 200 entreprises brûlées et anéanties, ça correspond à plus de 2 000 employés. Il faudra que la collectivité puisse assurer leur salaire, le chômage, il faudra aussi qu'on puisse soutenir les entreprises qui certes n'ont pas été brûlées et endommagées, mais qui vont devoir fonctionner dans un climat économique complètement dégradé pour une période assez conséquente", pointe-t-il.