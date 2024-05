Direct Nouvelle-Calédonie : une personne tuée par balle à Nouméa après une nouvelle nuit d'émeutes, les autorités parlent d'une situation "insurrectionnelle"

Une personne a été tuée par balle en Nouvelle-Calédonie, a annoncé le haut-commissaire de la République Louis Le Franc, mercredi 15 mai, lors d'une conférence de presse. Il n'a pas été victime "d'un tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre", a précisé le représentant de l'Etat, cité par Nouvelle-Calédonie La 1ère, qui a qualifié la situation d'"insurrectionnelle". "L'heure n'est pas grave, elle est très grave. Si l'appel au calme n'est pas entendu, il va y avoir beaucoup de morts dans l'agglomération de Nouméa aujourd'hui. On est rentré dans une spirale dangereuse, une spirale mortelle", a-t-il ajouté, alors que les émeutes se poursuivent dans l'archipel depuis lundi.

La réforme constitutionnelle adoptée cette nuit. L'Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle réformant le corps électoral, tant décriée par les indépendantistes, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai. Le texte a recueilli 351 voix pour et 153 contre, la gauche s'opposant à son adoption.

Emmanuel Macron "appelle au calme". Dans un courrier adressé aux représentants calédoniens dans la nuit, Emmanuel Macron a condamné des violences "indignes" et appelé au "calme". Le chef de l'Etat a également précisé que le Congrès se réunirait "avant la fin juin", à moins qu'indépendantistes et loyalistes ne se mettent d'accord d'ici là sur un texte plus global.

Le FLNKS demande le retrait du texte. Les indépendantistes regrettent les violences qui ont éclaté depuis lundi en Nouvelle-Calédonie et appellent à l'"apaisement". Dans le même temps, ils condamnent le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle prévoyant le dégel du corps électoral et demandent le retrait du texte.

Plus de 130 interpellations depuis lundi. Plus de 130 personnes ont été interpellées depuis lundi, a annoncé dans un communiqué le haut-commissariat de la République. "Plusieurs dizaines d'émeutiers ont été placés en garde à vue et seront présentés à la justice", précise-t-il, ajoutant que "les graves troubles à l'ordre public sont toujours en cours".

Les écoles fermées "jusqu'à nouvel ordre". Les établissements scolaires "resteront fermés jusqu'à nouvel ordre", ont annoncé les autorités. L'aéroport de La Tontoura "reste fermé aux vols commerciaux", selon le Haut-Commissariat. Une nouvelle rébellion s'est déroulée au centre pénitentiaire de Nouméa "mise en échec par les forces de sécurité", d'après la même source.