Landes : les plages de Biscarrosse fermées à cause de l'érosion

Les plages de Biscarrosse, dans les Landes, ont dû être fermées pour raison de sécurité. En à peine quelques semaines, les vents violents et les courants puissants ont fortement érodé le littoral. C'est du jamais-vu depuis dix ans.

Une plage de Biscarrosse (Landes) est devenue une falaise, le symbole d'un littoral transfiguré en quelques semaines seulement. À Biscarrosse, un creux de plusieurs mètres sépare désormais le front de mer de l'océan, laissant apparaître des rochers, et même un bunker habituellement enfoui sous des tonnes de sable. L'image est rare, y compris pour les habitants de la cité balnéaire. "On a connu [une époque] où on pouvait marcher des kilomètres pour aller dans l'eau. Je reste réellement choquée, impressionnée et très affectée", témoigne une habitante.



Des opérations de réensablement prévues

Ces dernières semaines, les vents violents et les courants puissants ont fortement érodé le littoral, au point de devoir fermer ses accès pour raison de sécurité. C'est du jamais-vu depuis dix ans à Biscarrosse. Des opérations de réensablement doivent débuter samedi 9 mars, durant un week-end de grandes marées. Le plus gros coefficient de l'année, 116, est attendu lundi 11 mars.