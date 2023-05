Charente-Maritime : à la découverte des oiseaux de l’Île d’Oléron

Cette semaine, le 13 Heures fait escale sur l’Île d’Oléron. Mardi 9 mai, les équipes vous emmènent à la découverte des oiseaux qui peuplent l’île.

Ils sont ici les maîtres des lieux. Dans Le Marais aux Oiseaux, sur l’Île d’Oléron (Charente-Maritime), les paons et les cygnes se mêlent à plus de 30 espèces de volatiles. Ils accueillent chaque jour sur leur territoire des visiteurs curieux. Un matin, un groupe déambule avec des crayons et des chevalets. Lison, cinq ans, est venue avec ses parents pour tenter de dessiner les habitants des lieux au plus près. Cet atelier artistique se déroule sous l’oeil attentif de Christine Paquereau, peintre et dessinatrice. Cette visite est aussi l’occasion de partager et d’apprécier l’atmosphère sereine.

Un centre de sauvegarde

Ces animaux sauvages demandent parfois une attention particulière. Le marais abrite aussi un centre de sauvegarde. Catherine Lemarchand, responsable du centre de sauvegarde, accueille oisillons et petits mammifères venus de tout le département. "C’est très attachant. Surtout quand vous avez de petits animaux qui se battent pour vivre", assure-t-elle. Catherine Lemarchand soigne tous ses patients avec la même application. Le soir venu, les animaux reprennent leurs droits, laissant libre cours à leur conversation. Un groupe de passionnés vient observer le coucher du soleil.