Pouvoir d’achat : les voisins européens de la France subissent aussi une forte hausse des prix alimentaires

Les Français sont confrontés à la hausse des prix alimentaires, mais jusqu’à quel niveau ? Tour d’horizon des hausses pour nos voisins européens, avec Dorothée Lachaud, sur le plateau du 13 Heures.

En Allemagne, le panier reste moins cher, mais il y a eu aussi des hausses conséquentes. “Franceinfo a fait un comparatif des prix entre supermarchés français et allemand. Chez eux, au global, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 22 % sur un an contre 16 % en France”, précise Dorothée Lachaud. “Le sucre en poudre, par exemple, a augmenté de 120 % par rapport à nous. Le fromage râpé, c'est 58 %, le papier toilette, 24 %. Mais malgré tout, cela reste quand même moins cher Outre-Rhin qu'en France, car les prix y étaient initialement moins élevés”, poursuit la journaliste. Les autres voisins européens sont aussi touchés par le phénomène, “17 % de hausse au Royaume-Uni. En Italie, les pâtes coûtent 30 % plus cher”.

Des mesures mises en place pour lutter contre les hausses des prix

Mais quelles mesures ont été mises en place par les voisins européens de la France pour aider les ménages ? “L’Espagne a fait passer sa TVA sur le pain, le lait, le fromage, les œufs, les fruits et légumes de 4 à 0 %. Le Portugal a suivi son exemple avec une TVA à taux zéro sur des produits alimentaires de première nécessité. La Grèce a choisi des aides ciblées aussi pour les ménages modestes”, conclut Dorothée Lachaud.