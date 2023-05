Var : sur la presqu’île de Giens, un projet de digue est contesté

La presqu'île de Giens (Var) est un lieu magnifique et unique, mais qui est aujourd'hui menacé par l’érosion. Face à ce phénomène, des élus souhaitent construire une immense digue sous-marine. Un projet qui fait débat.

La presqu'île de Giens (Var) est un joyau de côte méditerranéenne. Seulement, ce trésor est en danger. La presqu’île est reliée au continent par deux fins cordons de sable, un phénomène rarissime dans le monde. Or, le réchauffement climatique aggrave l’érosion côtière. Sur toute la partie ouest, elle menace une route. Pour la préserver, la mairie a décidé de construire une digue sous-marine, longue de 400 m à 150 m au large. En 2022, l’Etat a émis des doutes sur la pertinence du projet. Le maire d’Hyères affichait alors sa déception.

Vers une accentuation de l’érosion ?

Pour les associations, le projet est est une mauvaise idée. Pour eux, le problème est le tourisme de masse, un million de visiteurs par an. Selon eux, la digue pourrait déplacer les problèmes d’érosion. "On suppose qu’avec cette digue, […] on va accentuer le problème d’érosion sur la partie nord. Là où l’érosion se fait. On ne va donc pas régler le problème qu’on voulait régler au départ", assure Benoît Périn, Porte-parole du collectif "Hyères écologie citoyenne". Laisser la mer envahir les terres, ou l’empêcher encore quelques années… Ce dilemme est de plus en plus criant avec la montée des eaux.