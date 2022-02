Naufrage de migrants dans la Manche : les secours français avaient bel et bien été contactés

Près de trois mois après le drame survenu dans la Manche, les autorités françaises ne démentent plus avoir reçu une alerte téléphonique sur le naufrage qui était en train de se dérouler entre les côtes françaises et britanniques.

C’est une information qui apporte un nouvel éclairage sur le drame survenu au large de Dunkerque le 24 novembre 2021. Ce jour-là, 28 migrants présents à bord d’une embarcation trouvent la mort alors qu’ils tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Avant de sombrer, certains migrants parviennent à joindre les secours français par téléphone. Jusqu’à présent, la préfecture maritime de la Manche affirmait n’avoir eu connaissance du naufrage seulement quelques heures après celui-ci.

Un contact téléphonique "fortement probable"

Aujourd’hui, cette version n’est plus d’actualité. Un revirement, qui sans être un aveu clair, a été immédiatement dénoncé par une association d’aide aux exilés. "C’est inentendable" pour Charlotte Kwantes, coordinatrice nationale d’Utopia 56. La préfecture maritime affirme que ce contact téléphonique était "fortement probable" et déclare ne pas savoir si l’appel téléphonique a été passé et déclare "ne pas avoir eu conscience de la détresse de ces personnes avant que le pêcheur ne signale qu’il y avait une embarcation qui avait fait naufrage".