La commune d'Epaignes, dans l'Eure, a reçu un pactole suprise de la part de Jeanine Lenoble, un legs qui s'élève à 170 000 euros. Ce don est soumis à une condition : l'utiliser pour la culture classique, à la musique ou théâtre pour les enfants. Marie-Paule Leblanc, maire d'Epaignes, imagine le dédier à "une médiathèque, peut-être, on ne sait pas encore", explique-t-elle.

Léguer pour perdurer

Ce pactole, c'est la maison de Jeanine, sa voiture et ses comptes en banque. En vidant sa maison, la maire a pu retracer sa vie à travers ses papiers et photos. "Elle a voulu aller plus loin, elle a passé son bac en candidat-libre, à l'époque, c'était remarquable. Puis elle a passé une licence de psychologie", raconte la maire. Pourquoi un tel legs ? La réponse est dans le testament. Son grand-père était pauvre, il n'a pas pu aller à l'école, mais il a pu veiller au confort de sa famille. "Je comprends Jeanine, quelque part (...) elle s'est dit qu'un peu de sa vie, un peu de son âme, allait perdurer", imagine Marie-Paule Leblanc.