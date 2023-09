Distribution de bouteilles d'eau à Mayotte : "Cela aurait dû avoir lieu depuis longtemps, la situation est extrêmement grave", alerte Estelle Youssouffa, députée Liot

Face à la crise de l'eau qui touche Mayotte, le gouvernement annonce ce samedi la distribution quotidienne de bouteilles d'eau aux plus vulnérables. "C'est une situation qui est impensable dans l'Hexagone", réagit Estelle Youssouffa, députée de l'archipel.

"Cela aurait dû avoir lieu depuis longtemps, la situation est extrêmement grave", a alerté samedi 2 septembre sur franceinfo Estelle Youssouffa, députée Liot de la 1ère circonscription de Mayotte, alors que le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence pour faire face à la crise de l'eau qui touche l'archipel.

franceinfo : Que pensez-vous des annonces qui ont été faites, notamment la distribution quotidienne de bouteilles d'eau ?

Estelle Youssouffa : Il faut mettre ces annonces dans leur contexte. A Mayotte, nous sommes un demi-million d'habitants et nous n'avons plus d'eau potable au robinet depuis plusieurs semaines. Les distributions d'eau ne respectent pas le calendrier annoncé des coupures et l'Agence régionale de santé a dit que dans les premières heures, cette eau n'était pas potable. Comme le calendrier n'est pas respecté, quand il y a de l'eau on ne sait pas si elle est potable. Cette situation où enfin le gouvernement vient annoncer la distribution de bouteilles d'eau pour les plus vulnérables aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

"Selon des soignants, des nourrissons déshydratés sont morts. La situation est extrêmement grave à Mayotte" Estelle Youssouffa, députée Liot de la 1ère circonscription de Mayotte à franceinfo

Un pack d'eau de six bouteilles de 1,5 litre de Cristalline coûte cinq euros alors que le même pack est à 1,50 euros à La Réunion et à 0,93 euro dans l'Hexagone. Donc, ces distributions sont vitales et urgentissimes.

A quoi est dû cet écart de prix ?

On ne l'explique pas. Je pose la question à Bruno Le Maire. C'est le flou artistique et au final c'est le consommateur mahorais qui continue à payer des factures d'eau parce que l'air qui circule dans les tuyaux fait que les compteurs tournent et que donc nous, qui n'avons pas d'eau, nous continuons à payer des factures extrêmement cher. Dans les supermarchés, on nous rationne, on ne peut acheter que trois packs d'eau par personne. La consommation moyenne pour une personne est de quatre bouteilles parce que vous devez cuisiner, vous laver les dents et boire.

Comment font les gens ?

Les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les bébés, les handicapés n'ont rien à ce jour. Il n'y a aucune mesure. Ce sont des camions-citernes qui vont dans certains quartiers qui n'ont pas eu d'eau depuis des semaines et les gens viennent chercher de l'eau avec leurs seaux. C'est une situation qui est impensable dans l'Hexagone parce qu'il y a toute une logistique qui permet de faire face. Il y a des importations sauvages d'eau en provenance de Dubaï pour s'approvisionner.