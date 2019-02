Les achats en ligne en hausse en 2018 en France, malgré un fléchissement lié au mouvement des "gilets jaunes"

La part de marché du commerce en ligne dans les ventes globales a progressé, notamment grâce aux achats sur mobiles.

L'achat en ligne progresse toujours. Les Français ont dépensé 92,6 milliards d'euros pour leurs achats sur internet en 2018, une augmentation de 13,4% sur un an, malgré un "fléchissement" en décembre dû au mouvement des "gilets jaunes", a annoncé mardi 5 février la fédération du secteur. La part de marché du commerce en ligne dans les ventes globales en France a progressé d'un point, à 9,4%.



En décembre, la croissance des ventes en ligne n'a été que de 8%, contre 16% en octobre et 14% en novembre, a précisé la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) dans un communiqué. Contrairement à ce qui a été dit en pleine crise des "gilets jaunes", "internet n'a pas profité du mouvement", a affirmé le président de la Fevad.

Un "effet de sidération" des consommateurs

Selon une enquête de Médiamétrie pour la Fevad, le ralentissement des achats en ligne pendant les deux derniers mois de l'année peut s'expliquer par un "effet de sidération" des consommateurs.

Parallèlement, le "Black Friday" a été relativement moins dynamique en 2018 qu'en 2017 (22% de croissance contre 36%), a souligné le délégué général de la Fevad, Marc Lolivier. "C'est un phénomène majeur que l'on observe depuis deux ans : les achats de Noël sont anticipés à ce moment et on n'assiste plus à cette surconsommation qui existait en fin d'année", a-t-il expliqué.