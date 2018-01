La population de la France dépasse désormais les 67 millions d'habitants

L'Hexagone enregistre 67,2 millions de personnes sur son sol, soit 233 000 de plus en un an. Un bébé, né à la maternité de Chambéry (Savoie), le 11 décembre 2017. (JESSICA BORDEAU / BSIP / AFP)

La population française a atteint 67,2 millions d'habitants au 1er janvier 2018. Elle a augmenté de 233 000 personnes (+0,3%) sur un an, malgré une nouvelle baisse des naissances. L'Insee a annoncé ces chiffres, mardi 16 janvier.

17 000 naissances de moins en un an

En 2017, 767 000 bébés sont nés en France, soit 17 000 de moins qu'en 2016. Cette diminution s'explique par une réduction de la fécondité pour la troisième année consécutive, à 1,88 enfant par femme, et par une diminution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants.

Le vieillissement de la population s'est poursuivi. Les plus de 65 ans représentent désormais 19,6% de la population contre 19,2% début 2017. Et avec le vieillissement des générations du baby boom, le nombre de morts a augmenté. En 2017, 603 000 personnes sont mortes. Soit 9 000 de plus par rapport à 2016. L'épisode de grippe hivernale, qui a débuté fin 2016, est venu accroître le taux de mortalité des personnes âgées.