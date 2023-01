Une maison d'édition veut redonner envie de lire aux personnes atteintes de handicap mental

Kiléma est une toute jeune maison d'édition qui publie des livres faciles à lire et à comprendre, grâce à la méthode Falc. Une technique qui a pour but de traduire un langage classique en un langage simplifié. Cela offre la possibilité de lire à toutes celles et ceux qui sont touchés par le handicap mental.

Cécile Arnoult s'est toujours battue pour que sa fille Lucie, trisomique, suive le même parcours scolaire que ses camarades de classe. A la fin de la primaire, elle s'est aperçue que Lucie se détournait de la lecture, faute de trouver des récits et des ouvrages adaptés à son niveau de lecture et à ses centres d'intérêts. Rien dans les librairies, rien dans les bibliothèques, encore moins dans les établissements scolaires et les instituts médico-éducatifs.

Les parents de Lucie ont donc décidé de travailler à leur propre solution en s'autofinançant. Il y a un an, Kilema éditions est née, devenant la toute première maison d'édition francophone dédiée au Falc, le "Facile à lire et à comprendre".

Ma fille, Lucie, je l'ai perdue en lecture, j'espère la retrouver grâce au Facile à lire et à comprendre Cécile Arnoult créatrice de la maison d'édition

"L'Education nationale, même si elle a fait beaucoup de progrès en inclusion, manque de matériel, de manuels en Falc pour accompagner les enfants qui ont des problèmes cognitifs. Les professeurs proposent des lectures trop compliquées, et du coup dégoûtent les enfants de la lecture. Avec Kilema, on a trouvé la solution. Maintenant cela va prendre du temps, quelques années au moins, avant qu'elle se réconcilie avec les livres. Il faut qu'elle reprenne confiance en ses capacités d'apprentissage", ajoute la créatrice de la maison d'édition.

Parmi les auteurs déjà traduits par la jeune entreprise, Robert Louis Stevenson, pour L'Île au trésor, la comtesse de Ségur et Les Malheurs de Sophie, Molière et son Malade Imaginaire et Albert Camus pour L'Etranger.. Il faut 6 à 8 mois de travail avant la publication d'un ouvrage. Les livres traduits en Falc sont disponibles sur le site de la maison d'éditions, en attendant d'être distribués en librairie.

Prochaine étape pour cette mère de famille : la construction d'un tiers-lieu. Un espace culturel qui procure du travail et du lien social, afin que ces garçons et ses filles ne connaissent plus la solitude.