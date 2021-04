Un sentier accessible aux personnes handicapées dans la plus grande chênaie d’Auvergne

Il n’est pas très long, moins d’un kilomètre, mais le dépaysement est garanti. Et surtout, il est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et plus généralement à toutes les personnes souffrant d’un handicap. Une plongée en pleine nature grâce au tout nouveau sentier aménagé au cœur de la forêt de la Comté dans le Puy-de-Dôme. Un parcours ludique et pédagogique où chacun peut s’imprégner des beautés de cet espace naturel sensible. Et les premiers visiteurs semblent conquis. Pour Clara de Susa de l’association Handi-détente, elle-même en fauteuil, l’accès à un tel sentier est exceptionnel : "À ma connaissance, il n’y en a pas trente-six mille, donc c’est bien qu’il existe. Les oiseaux qui chantent ça fait du bien au moral".

En immersion

Des oiseaux qui chantent, les odeurs des sous-bois et le bruit du vent dans la cime des arbres. Des plaisirs que le conseil départemental du Puy-de-Dôme a souhaité rendre accessibles à tous en lançant l’aménagement du sentier. Un parcours ponctué de panneaux d'information avec plan du site en relief et informations sonores. Des bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) organisent même des visites guidées à la découverte des 200 espèces qui peuplent le site.

Mais le cahier des charges draconien imposé par le département stipulait également que l’impact sur la biodiversité de cet espace unique et fragile soit le plus faible possible. "Rendre un lieu comme ça accessible, c’est une chose, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la nature", précise Maud Dupuis, maître d'œuvre. Le sentier de la Comté attend maintenant officiellement l’obtention du label Tourisme et Handicap.