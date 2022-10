Des mouillages innovants testés pour protéger des herbiers de l’estuaire de la Gironde

FTR

À Ronce-les-Bains, station balnéaire de La Tremblade, dix nouveaux mouillages sont proposés aux plaisanciers. Les lourdes chaînes qui, à marée basse, traînent dans les vasières et écrasent les herbiers ont été remplacées par une aussière en textile plus légère mais néanmoins résistante. "Elle vient moins frotter le substrat. Et puis surtout, on a rajouté des boules intermédiaires qui ont deux avantages : d’une part de surélever la ligne et d’autre part, au moment où le bateau trouve sa position quand la marée descend, de rouler", explique Sébastien Meslin, chargé de mission au Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.

Ce gros cordage limite ainsi les effets du mouillage sur les herbiers de zostère naine. Une plante marine fragile et menacée qui est un habitat privilégié pour de nombreuses espèces. On peut y rencontrer des crabes verts, des littorines, des gastéropodes… Véritable refuge pour les petits poissons et les crustacés, c’est aussi un garde-manger pour les oiseaux migrateurs.

Un double enjeu écologique et économique

Des suivis scientifiques accompagnent l’installation de ces mouillages écologiques. Pour établir leur efficacité, la densité de l’herbier est mesurée sur différentes zones. "On va aussi mettre en place des survols avec des drones pour prendre des images aériennes de l’ensemble, afin de voir jusqu’à quel point l’herbier peut se régénérer", ajoute Sébastien Meslin. Ces mouillages innovants ont été achetés par les gestionnaires de la zone de mouillage, avec le soutien financier du parc, car l’enjeu économique est de taille. Pour renouveler, en 2026, l’occupation temporaire de cette partie du Parc naturel marin, les responsables devront prouver qu’ils ont un impact limité sur l’environnement. "On a déjà réduit la voilure. Nous exploitons cette zone de mouillage depuis 2020. On avait 180 corps-morts. On a réduit à 120 et on espère encore diminuer leur nombre de façon à être moins impactant sur notre environnement", rapporte Laurence Boutet-Quet responsable du centre nautique de la Tremblade.

La commune de La Flotte, sur l’Ile de Ré, participe également à ces tests qui doivent se poursuivent jusqu’à l’année prochaine. En Charente-Maritime, dix zones de mouillages cohabitent avec les précieux herbiers de zostère naine. L’expérience pourrait être étendue à d’autres sites.