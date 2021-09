Des lycéens primés pour leur ceinture laser qui aident les malades de Parkinson à marcher

C'est l'histoire d'une équipe, créative, polyglote, pleine d'empathie. Victor, Pénélope, Roméo et leurs amis ont proposé une solution santé qui a été récompensée par la First, la ligue américaine de robotique. Aujourd'hui, ces jeunes lycéens sont devenus champions du monde de robotique en inventant la première ceinture laser pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

En cette année 2021, la demande du jury de la First a évolué : les professeurs et scientifiques de la ligue américaine ont demandé aux participants -près de 6000 étudiants du monde entier - de travailler sur un projet qui améliorerait la vie des patients. Victor a proposé son idée, une aide à la marche pour les parkinsonniens. Il connaît bien la pathologie, les handicaps qu'elle engendre puisque sa mère et son grand-père en sont atteints.

Organisés comme une start-up

Plus de 20 élèves de l'équipe robotique du lycée de Notre-Dame de Bellegarde de Neuville-sur-Saône, dans la banlieue lyonnaise, se sont organisés à la manière d'une start-up. Travaillant parfois jour et nuit sur ce projet innovant, accompagnés de professeurs et de parents d'élèves. A chacun sa mission : recherches sur la maladie, interviews de spécialistes, de kinésithérapeutes, évaluation des solutions existantes et de leur coût, élaboration d'un pitch en anglais et d'une campagne de communication sur les réseaux sociaux...

Après des semaines de réflexion, d'essais, ils ont testé leur prototype grâce à la forte implication des grands-parents de Victor. Gérard et Nicole sont en admiration devant le travail accompli. Et le regard de Gérard est plein d'émotions lorsqu'il essaie la toute dernière version de la ceinture laser. Plus pratique qu'une canne, la ceinture lui laisse les mains libres, et le laser, en matérialisant un obstacle au sol, lui permet de marcher presque normalement.