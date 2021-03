Dans le Pas-de-Calais, le succès d'une péniche aménagée en coworking

Par les hublots, les coworkeurs voient barboter des canards. Ce lieu de travail en immersion sur une rivière se situe à Arras dans le Pas-de-Calais. Une vieille péniche destinée à la casse a été transformée en espace de coworking. Un vrai coup de coeur pour les entreprises qui s'y sont installées.

"Pour moi, c'est un environnement qui est propice aux confidences, à l'intimité. C'est parfait. Et puis c'est accessible, on est à la fois dans la nature et proche de la ville", témoigne Corine Vasseur, responsable d'une agence de rencontres.

C'est un entrepreneur d'Arras qui est à l'origine de ce projet. Jérôme Décima a sauvé cette péniche en friche pour la transformer en un espace de bureaux. Une idée lumineuse. Le succès est tel, avec une demande supérieure au nombre de places disponibles, qu'une deuxième péniche installée à côté de la première est à son tour en travaux pour accueillir de nouveaux bureaux. Elle devrait ouvrir ses portes cet été.