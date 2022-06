Dans le Nord, le CHU de Lille lance un programme médical préventif pour mieux vieillir

Exercice d’équilibre sur un pied, examen ophtalmique, pendant deux heures chaque faculté du patient est mesurée minutieusement. Une analyse scrupuleuse pour éviter les problèmes de santé sur le long terme. Le CHU de Lille en partenariat avec Amiens mise sur la prévention avec son nouveau programme tout juste inauguré : Tempoforme. “Ça permet de faire un check-up complet et être sûr que les gens vieillissent mieux”, explique Laura Bodelle, infirmière au CHU. #IlsOntLaSolution

Une prise en charge précoce

Le dispositif s’appuie sur une application mobile qui permet au patient de s’auto-évaluer en amont pour être ensuite orienté vers le service le plus adapté à ses besoins. Le public visé par le programme est la tranche d’âge des 55/70 ans, soit le moment où les problèmes de santé sont encore limités. “Les deux axes sur lesquels on travaille, sont comment repérer le plus tôt possible tout ce qui pourrait vous mener vers une dépendance physique mais aussi cognitive”, explique Éric Boulanger, médecin gériatre.



Éviter la dépendance

Avec cette prise en charge médicale préventive, les médecins espèrent offrir la possibilité aux patients de profiter pleinement de leur vieillesse tout en gardant leur autonomie. Le projet est en cours de développement, une seconde unité dédiée au “bien vieillir” devrait ouvrir ses portes prochainement au CHU de Lille.