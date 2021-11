À Sète, une pêche plus écologique grâce à un système de consigne

FRANCEINFO

C'est la saison de la pêche à la daurade et sur le port de Sète les pêcheurs achètent des boîtes à appâts pour attirer le poisson au bout de leur ligne. Pour limiter les déchets, un commerçant propose un service de consigne. #IlsOntLaSolution

A Sète, il est facile de savoir que la saison de la pêche à la daurade a débuté. Des dizaines de personnes se pressent sur le port et jetent leur ligne dans les eaux de la Méditerranée. Un engouement qui profite aussi aux vendeurs de matériel spécialisé. Ici, près de 8000 boîtes d'appâts sont ainsi vendues en saison et parfois, certaines de ces boîtes en carton et plastique finissent... dans l'eau.

Pour limiter cette pollution, un commerçant a mis au point un service de consigne. "Je leur propose de récupérer leurs anciennes boîtes pour les recycler, les traiter et les trier en renvoyant au fournisseur la partie en plastique et en traitant moi-même la partie en carton", explique Romain Ostalrich, propriétaire d'un magasin de pêche et initiateur du projet. Pour chaque boîte rapportée, le commerçant rend 50 centimes au client.

Cette initiative a rencontré un beau succès. Environ la moitié des boîtes vendues ont été rapportées. "Moi je suis revenu pour remettre les boîtes vides, ça me permet d'économiser sur la boîte", sourit Romain, un pêcheur.