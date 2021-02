À Marseille, le grand nettoyage des bénévoles autour de Notre-Dame de la Garde

300 kilos de déchets ont été collectés pendant l’opération de nettoyage de la Bonne Mère. Avec un but plus large : sensibiliser les habitants à la cause environnementale. #IlsOntLaSolution

Mégots, canettes et depuis la crise du Covid-19, beaucoup de masques... À Marseille, 500 bénévoles se sont mobilisés pour ramasser les déchets au pied de Notre-Dame de la Garde. Intitulée “Love ta Bonne Mère”, c'est la 5e édition de cette opération organisée par l’association “Un déchet par jour”. Un sac, des gants et de la bonne volonté et c’est parti pour une balade écolo.

Chacun peut agir à son niveau

Le message : sensibiliser les habitants et montrer que chacun peut agir à son niveau. “On peut participer à des événements comme celui-ci, on peut avoir un fournisseur d’électricité verte, on peut réduire notre consommation d’eau... Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir dans notre quotidien”, explique Alexandre Mounier, président d’”Un déchet par jour”. Près de 300 kilos ont été ramassés en quelques heures. Une belle initiative pour protéger la planète, sans oublier de se protéger contre le coronavirus. Gel hydroalcoolique, masques et multiplication des stands pour éviter les attroupements : pas question d'oublier les gestes barrières.